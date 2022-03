Feyenoord en Arnesen bereiken principeakkoord: contractverlenging van één jaar

Feyenoord gaat het contract van technisch directeur Frank Arnesen verlengen. De club en de 65-jarige Deen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe verbintenis, die tot medio 2023 loopt. Het contract van Arnesen zou deze zomer aflopen.

Eind vorige maand werd al het contract van hoofdtrainer Arne Slot verlengd tot medio 2024. Ook assistenten John de Wolf en Marino Pusic tekenden bij in De Kuip.

Feyenoord staat derde in de eredivisie. De Rotterdammers zijn ook nog actief in de Conference League, waarin Partizan Belgrado donderdag de tegenstander is.

Arnesen werkt sinds begin 2020 bij Feyenoord.