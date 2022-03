Zelensky: dialoog en veiligheidsgaranties, niet capituleren

De Oekraïense president Zelensky herhaalt in een interview met ABC News dat hij een dialoog wil tussen Oekraïne en Rusland, dat hij veiligheidsgaranties wil, maar niet bereid is te capituleren. Met zijn opmerkingen gaat hij in op de eisen die Rusland gisteren nog eens op tafel legde.

In antwoord op een vraag over de Krim (in 2014 door Rusland geannexeerd) en de door Rusland ingenomen regio's Donetsk en Loegansk, zei Zelensky: "We kunnen praten en een compromis vinden over hoe deze regio's verder zullen gaan." Daarbij is het voor hem belangrijk hoe de inwoners die bij Oekraïne willen horen, daar zullen leven en welke veiligheidsgaranties ze krijgen.

Gisteren stelde Rusland dat er onmiddellijk een einde komt aan het conflict als Oekraïne de wapens neerlegt en in zijn grondwet opneemt dat het nooit lid zal worden van de NAVO. Bovendien moet het de Krim erkennen als deel van Rusland en Donetsk en Loegansk als onafhankelijke staten erkennen.

Zelensky zei tegen ABC News dat hij de voorwaarden van het Kremlin beschouwt als een nieuw ultimatum en daarom van de hand wijst. Hij zegt dat president Poetin qua informatie in een "bubbel zonder zuurstof" zit en dat niet bekend is hoe betrouwbaar de informatie is die hij krijgt. Zelensky roept Poetin op de oorlog te stoppen.

Beest

In het interview dringt hij opnieuw bij de VS en andere landen aan op het instellen van een no-flyzone in het Oekraïense luchtruim. "We kunnen niet toestaan dat de Russen daar actief zijn. Wij hebben geen controle over ons luchtruim." Maar de NAVO wil Oekraïne er niet bij hebben, zegt de president. "Het bondgenootschap is bang voor controversiële dingen en confrontatie met Rusland."

Volgens Zelensky is westerse hulp aan Oekraïne ook in het belang van Europa en de VS. "Wij komen eerst, jullie zullen als tweede komen, want hoe meer het beest eet, hoe meer hij wil." Daarmee doelde Zelensky onder meer op NAVO-lidstaten die grenzen aan Rusland.

Zelensky filmde zichzelf gisteravond in zijn kantoor in Kiev om te laten zien dat hij Oekraïners niet in de steek laat: