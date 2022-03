Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen met 79 procent gestegen

Het aantal positieve coronatesten is na enkele weken van daling weer fors gestegen. Afgelopen week werden bij het RIVM 439.775 positieve tests geregistreerd, een stijging van 79 procent ten opzichte van een week ervoor. Toen werden er 245.898 positieve tests gemeld.

In alle regio's steeg het aantal meldingen. In de carnavalsregio's is de stijging het grootst. In verschillende regio's in Noord-Brabant en Limburg was het aantal gemelde positieve tests per 100.000 inwoners niet eerder in de pandemie zo hoog, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde weekcijfers.

In vrijwel alle leeftijdsgroepen steeg het aantal positieve tests. In de leeftijdsgroepen 18 tot en met 24 jaar was sprake van een stijging van 111 procent, en bij 25 tot en met 29 jaar van 99 procent. Alleen onder kinderen stabiliseerde het aantal positieve tests.

Ook bij mensen van 60 jaar en ouder steeg het aantal besmettingen flink, aldus het RIVM. Het instituut noemt dat opvallend, omdat tijdens de omikrongolf van januari en februari deze leefstijdsgroep stabiel laag bleek in vergelijking met hoge aantal besmettingen onder jongere mensen.

Ziekenhuisopnames stabiel, minder IC-opnames

Het RIVM meldt ook dat het afgelopen week het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseerde. Op de IC-afdelingen kwamen 16 procent minder nieuwe coronapatiënten terecht dan de week ervoor. Wel wijst het instituut erop dat een stijging van het aantal besmettingen gemiddeld zo'n twee weken later zichtbaar wordt in de ziekenhuiscijfers.