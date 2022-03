Oud-turnsters ziedend over tegemoetkomingsregeling grensoverschrijdend gedrag

"Schandalig", is de meer dan duidelijke reactie van oud-turnster Stasja Köhler op de vorige week in werking getreden tegemoetkomingsregeling voor oud-gymsporters die in het verleden te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. "Ik ben verbijsterd", zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld als ze kijkt naar de uitwerking van de regeling, die de getroffen gymsporters in staat moet stellen in aanmerking te komen voor een vergoeding van 5.000 euro. De politiek en sportsector waren het afgelopen jaar roerend met elkaar eens. De voormalige gymsporters (niet alleen turnsters) die in het verleden te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag moesten gecompenseerd worden voor het vele leed dat ze is aangedaan. Dat was conform het advies dat in het Verinorm-rapport 'Ongelijke Leggers' werd gegeven na breed onderzoek naar misstanden in de gymsport. Ruimhartig, coulant Alle partijen waren het erover eens dat de beoogde regeling voor de slachtoffers ruimhartig, coulant en laagdrempelig moest zijn. De afgesproken tegemoetkoming van 5.000 euro zou zeker niet al het leed kunnen wegnemen, maar moest vooral gezien worden als geste voor het feit dat de politiek, turnbond KNGU en sportkoepel NOC*NSF jarenlang wegkeken bij de geluiden die er al lang waren over machtsmisbruik, vernedering en mishandeling in de gymwereld. KNGU en NOC*NSF hebben daar inmiddels ook hun excuses voor aangeboden.

De betrokken partijen gingen aan de slag en afgelopen week volgde de uitkomst. Om in aanmerking te komen voor de regeling zijn een heleboel eisen gesteld. En juist die eisen gaan veel oud-turnsters veel te ver, hoorde NOS Sport in een rondgang langs veel slachtoffers. Respectloos "Als je wil dat heel veel meiden die recht hebben op de vergoeding het niet krijgen, moet je het op deze manier doen. Is dit ruimhartig? Het is meer het tegenovergestelde", verwoordt Köhler de woede die bij veel oud-turnsters leeft. Punt van kritiek zijn vooral de drempels die worden opgeworpen om die 5.000 euro te krijgen. "Het is respectloos dat wij, na alles waar we al doorheen zijn gegaan, nog eens voor een commissie moeten verschijnen om te laten beoordelen of onze trauma's erg genoeg zijn", stelt oud-turnster Joy Goedkoop. "De regeling is al kapot gemaakt voordat die in werking treedt", stelt een andere oud-sportster die niet met naam genoemd wil worden. Zware eisen De eisen voor de aanvraag: 1) lid zijn (geweest) van de KNGU; 2) meer dan dertig trainingsuren per week hebben gemaakt; 3). deelname aan (inter)nationale competities op het hoogste niveau; 4) door langdurig grensoverschrijdend gedrag op (zeer) jonge leeftijd zoveel last hebben van fysieke, psychische en/of morele klachten dat de maatschappelijke ontwikkeling hierdoor is belemmerd of blijvend is gestoord. De oud-turnsters hebben tot 30 september de tijd gekregen om een aanvraag in te dienen.

"De drempel wordt zo hoog gelegd dat het eigenlijk niet te doen is om schadevergoeding te krijgen. Volgens mij is in het rapport 'Ongelijke Leggers' al lang duidelijk geworden dat de oud-turnsters de waarheid spreken", zegt Köhler. "Nu moeten we een uitgebreide verklaring op papier zetten, documentatie overleggen en voor een commissie verschijnen die dan gaat bepalen of jij wel de waarheid spreekt. Inmiddels zijn trainers voor een commissie verschenen, slachtoffers voor een commissie verschenen, maar waar is de KNGU? Laat hen voor een commissie verschijnen en uitleggen waarom ze jarenlang niets hebben gedaan." Dertig uur "Ik ken een hele groep turnsters die zwaar mishandeld is, maar net die dertig uur per week niet heeft gehaald omdat er destijds nog een schoolplicht gold. Pas later mocht je onder schooltijd in de ochtend trainen." "En welke turnster heeft alles ooit op papier gezet? Een aantal oud-turnsters heeft misschien een dagboek bijgehouden, maar heel veel turnsters hebben dat niet gedaan. Die dat niet hebben gedaan en geen documentatie kunnen overleggen, sluiten dit traject snel weer af. Die denken dat ze toch geen recht hebben op het bedrag. Dit is allemaal niet uit te leggen aan slachtoffers", meent Köhler.

Overleg en aanpassingen De bij de totstandkoming van de regeling betrokken partijen (VWS, NOC*NSF, KNGU, Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg/CBKZ) zijn geschrokken van de kritiek die de oud-turnsters hebben op de regeling. Het ministerie van VWS laat weten dat er actief overleg met de partijen plaatsvindt over of en hoe de regeling eventueel aangepast kan worden. Ook het CBKZ, nauw betrokken bij de opzet en de uitvoering van de regeling, laat weten dat de regeling met de juiste intenties is opgezet. "Maar dit zijn signalen die we uiterst serieus moeten nemen. Bij dit soort regelingen, waarbij alle partijen betrokken zijn geweest, is een persoonsgerichte aanpak van groot belang. We gaan op korte termijn kijken hoe we eventuele aanpassingen kunnen doorvoeren. Want als er zo veel kritiek is, moet je daar naar luisteren en kijken waar de oplossingen zitten", aldus Jan de Hoog, directeur van het CBKZ.