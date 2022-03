Koster, Petrovic, Grim en Mathijsen: vrije val Willem II kent veel slachtoffers

Petrovic werd desalniettemin bedankt voor z'n inzet en Fred Grim kwam. De oud-keeper had veel indruk gemaakt bij 'buurman' RKC door eerst met de Waalwijkers te promoveren naar de eredivisie en vervolgens op het hoogste niveau boven de degradatiestreep te eindigen. Hij was de aangewezen man om het dramatische jaar dat Willem II achter de rug had, te doen vergeten.

Veel fiducie

Een pittige klus, werd op deze site een voorschotje genomen bij de presentatie van Grim in juni 2021. "Maar ik loop daar niet voor weg", reageerde de nieuwe trainer, die in 2017 als interim-bondscoach ook nog drie wedstrijden het Nederlands elftal onder zijn hoede had gehad. "Zaterdag gaan we beginnen en ik ga het op de manier doen zoals ik bij al mijn clubs heb gedaan. En ik heb daar heel veel fiducie in."

Bepaald geen loze kreet, zo leek het aanvankelijk. De openingswedstrijd ging weliswaar met 4-0 verloren tegen Feyenoord, in eigen huis nog wel, maar daarna ging het crescendo met de Tricolores. Na de verrassende 2-1 thuiszege op PSV vond Willem II zich na zeven speelronden zelfs terug op de derde plaats, net boven de zojuist verslagen Eindhovenaren en slechts drie punten achter koploper Ajax.

Willem II beleefde onder Fred Grim de beste seizoenstart in achttien jaar: