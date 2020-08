Ook de langstzittende premier kon Japan niet van het pacifisme af brengen

Sinds deze week is hij de langstzittende premier van Japan ooit. Maar nu stapt Shinzo Abe plots op. Hij kampt met toenemende gezondheidsproblemen. De premier laat Japan achter zonder zijn grootste ambitie waar te maken: de pacifistische grondwet blijft grotendeels overeind.

Japan besloot na de Tweede Wereldoorlog dat het leger enkel ingezet kan worden voor zelfverdediging. Het grote voorbeeld van Abe was zijn opa, een voormalig topman in het Japanse regime. Nobusuk Kishi zat jarenlang vast als oorlogsmisdadiger, maar schopte het uiteindelijk tot premier. Diens droom probeerde Abe te verwerkelijken, maar een daadwerkelijk eind aan het pacifisme kwam er niet.

Het hoogste haalbare bleek een andere interpretatie van de grondwet. Vanaf 2015 was 'collectieve verdediging' mogelijk. Ook bondgenoten konden vanaf dat moment, ondanks grootschalig protest van de bevolking, militair worden bijgestaan. "Hij beloofde veel, maar maakt daar heel weinig van waar", zegt correspondent Kjeld Duits.

Tsunami

Toen Abe in 2012 aan de macht kwam, had Japan onrustige jaren achter de rug. Het was het jaar na de tsunami en de kernramp bij Fukushima, die een groot deel van het land in puin had gelegd. Tussen 2006 en 2012 waren er bovendien zes premiers aan de macht geweest - Abe was er een van, hij stapte in 2007 na een jaar premierschap op vanwege zijn chronische darmziekte. "Men sprak van draaideurpremiers in die tijd", zegt Duits. De bevolking was toe aan rust.

In 2012 deed Abe, met nieuwe medicatie tegen zijn darmziekte, opnieuw een gooi naar het premierschap. Zijn boodschap van economische hervorming, 'Abenomics', sloeg aan. Hij werd opnieuw verkozen. Eenmaal aan de macht zou hij de nadruk op drie pijlers leggen: monetaire versoepeling, fiscale stimulering door overheidsuitgaven en flinke structurele hervormingen.

Geen vrouwen aan de macht

"Die eerste lukte vrij vlot, maar dat werd dan ook door de centrale bank gedaan. Japan werd bovendien geholpen door een aantrekkende economie. Voor de derde pijler, de hervormingen, was hij verantwoordelijk", zegt Duits. "Juist daar kwam weinig van terecht." Een volgende belofte maakte hij ook niet waar: het doel van 2020 was dat dertig procent van de leidinggevenden in het bedrijfsleven vrouw zou moeten zijn.

"Inmiddels werkt meer dan zeventig procent van de vrouwen in Japan, maar vaak worden zij slecht betaald", zegt Duits. "Vooral alleenstaande moeders kunnen nauwelijks rondkomen."

Zo maakte Abe vandaag zijn vertrek bekend: