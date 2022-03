SodM waarschuwt voor risico's van meer gaswinning in Groningen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwt tegen het weer verder opendraaien van de gaskraan in Groningen, meldt RTV Noord. De gaswinning vormt nog steeds een veiligheidsrisico en een winning van 12 miljard kubieke meter is niet langer een veilig niveau.

In februari 2018 noemde de toezichthouder dat nog een veilig niveau van gaswinning. In verschillende media werd geopperd dat die hoeveelheid wel weer gewonnen zou kunnen worden om het wegvallen van Russisch gas op te vangen.

Versterkingsoperatie niet klaar

Maar vier jaar later is de situatie anders, zegt het SodM. Het advies van vier jaar geleden was mede gebaseerd op de aanname dat de versterkingsoperatie binnen afzienbare tijd zou zijn afgerond.

"Die is verre van gerealiseerd: het grootste deel van de versterkingsopgave moet nog uitgevoerd worden", zegt het SodM nu. "Bij doorgaande gaswinning, ook op een dergelijk lager niveau, zullen de aardbevingsrisico's weer toenemen."

Nog steeds kans dat huizen instorten

Het SodM benadrukt dat afbouw van de gaswinning in Groningen nog steeds nodig is voor de veiligheid. Meer dan 13.000 adressen moeten nog worden versterkt. Volgens de toezichthouder betekent dit dat er nog steeds een te grote kans is dat huizen instorten bij een zware aardbeving, waardoor bewoners gewond kunnen raken en zelfs kunnen overlijden als ze niet tijdig uit hun huis wegkomen.

De gaswinning heeft geleid tot aardbevingen en schade aan huizen in het gebied. Waarom die aardbevingen ontstaan, legt NOS op 3 in deze video uit: