Shell na felle kritiek helemaal weg uit Rusland

Shell stopt met het aankopen van Russische olie en gas. Ook sluit het energieconcern zijn tankstations in Rusland, zo staat in een bekendmaking. Afgelopen week kocht Shell nog 725.000 vaten Russische olie met een relatief hoge korting. Het bedrijf sprak toen van een moeilijke beslissing, maar noemde de aankoop noodzakelijk voor de productie van onder meer benzine en diesel voor de komende weken. 'Het spijt ons' Nu stelt Shell dat het verkeerd was en spreekt het zijn spijt uit. Oekraïne had al felle kritiek op Shell vanwege de aankoop. Minister van Buitenlandse Zaken Kuleba richtte zich in een tweet direct tot Shell met de vraag: "Ruikt voor jullie Russische olie niet naar Oekraïens bloed?" Hij riep mensen van over de hele wereld op multinationals onder druk te zetten om alle zakelijke banden met Rusland te verbreken. Het olieconcern had vorige week gezegd dat het geschokt was door het verlies aan levens in Oekraïne.

Boycots van landen zijn er wel vaker geweest in de geschiedenis, maar wat er nu met Rusland gebeurt is niet eerder vertoond. In Podcast De Dag van gisteren plaatst hoogleraar financiële ethiek Boudewijn de Bruin kritische kanttekeningen bij de goedbedoelde actie van het bedrijfsleven.

Het besluit om geen olie en gas meer in Rusland te kopen kan op korte termijn leiden tot olietekorten voor raffinaderijen, zegt een Shell-woordvoerder. Hoe groot die tekorten worden, is nog onduidelijk. Vorige week maandag maakte het bedrijf bekend zich terug te trekken uit Rusland. Dat besluit betrof de olie- en gasprojecten in samenwerking met het Russische staatsbedrijf Gazprom. In totaal heeft Shell voor zo'n 3 miljard aan bezittingen in Rusland. De banden met Gazprom zijn doorgesneden. In steeds meer gemeenten is discussie ontstaan over het energiecontract dat ze hebben met Gazprom. Nieuwsuur zocht uit: kunnen gemeenten de energiecontracten opzeggen?