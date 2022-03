Kabinet richt crisisteam op voor vluchtelingenstroom Oekraïne

Rutte: 'We zijn in strijd met Poetin, niet met Russen' - NOS

Het crisisteam van het kabinet gaat zich buigen over de huisvesting, de zorg en andere vraagstukken die de plotselinge stroom vluchtelingen met zich meebrengt. Er is dagelijks overleg met de betrokken ministers en staatssecretarissen van het kabinet en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's waarin Nederland is opgedeeld.

Staatssecretaris Van der Burg zegt dat gemeenten heel snel met opvangplekken komen. De opvanglocatie in Harskamp zit vol, maar in andere gemeenten is er nog plek, zegt Van der Burg. Er wordt ook gedacht aan hotels en vakantieparken die geschikt zijn voor tijdelijke huisvesting van gezinnen.