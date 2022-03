Nu wordt er ook op Van de Zandschulp gejaagd: 'Botic is niet snel tevreden'

Er was afgelopen zaterdag weinig tijd voor Botic van de Zandschulp om een feestje te bouwen na de afgetekende Davis Cup-winst op Canada in Den Haag. Anderhalve dag later stond hij alweer te trainen op de hardcourtbanen van Indian Wells voor het masterstoernooi dat deze week van start gaat.

Het hoort nu eenmaal bij het leven van een proftennisser: weinig tijd om genieten en snel door naar het volgende evenement. Wat ook bij het bestaan van een topsporter hoort, is het omgaan met de verwachtingen van jezelf en met die van de buitenwereld.

Van de Zandschulp is sinds zijn bewierookte kwartfinaleplaats op de US Open in 2021 flink gestegen op de wereldranglijst. De Veenendaler is nu de nummer 47, terwijl hij twaalf maanden geleden nog rond de 150ste plaats bivakkeerde.

Overgang naar ATP-niveau

Van de Zandschulp heeft in de ogen van zijn coach Peter Lucassen de overgang van de challengers, het tweede niveau in het mondiale tennis, naar het ATP-niveau goed verteerd.

"Het afgelopen half jaar heeft Botic echt het gevoel gekregen dat hij erbij hoort", zegt Lucassen, die sinds september vorig jaar met Van de Zandschulp samenwerkt. "Hij wint nu doorgaans van spelers die lager op de ranglijst staan en kan goed meekomen tegen de topspelers."