Vanavond op tv: 2 miljoen mensen gevlucht • Oorlogsmisdaden in Oekraïne • Flitsbezoek van Hoekstra • Minder afhankelijk van Russisch gas?

Oekraïne: miljoenen mensen op de vlucht Zeker 2 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht, zegt de Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Filippo Grandi. Dat aantal was gisteren nog 1,7 miljoen. Verwacht wordt dat er uiteindelijk vijf miljoen mensen het land uit vluchten. De meesten gaan naar Polen. De Poolse grenswacht zegt vandaag dat er zeker 1,2 miljoen mensen de grens zijn overgestoken. Hoe kan Europa de vluchtelingenstroom in goede banen leiden? We spreken met onze verslaggever Rudy Bouma in Lviv. Volg het laatste nieuws via het liveblog.

Oorlogsmisdaden in Oekraïne Russische militairen vielen zondag enkele uren lang burgers aan op een kruispunt vlak bij Kiev. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), op basis van ooggetuigen en beeld. Volgens de organisatie zijn er sowieso vier burgers omgekomen, onder wie twee kinderen. In het oorlogsrecht geldt een absoluut verbod om burgers aan te vallen als ze niet meedoen aan de strijd. Het Internationaal Strafhof in Den Haag is begonnen aan een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Maken beide landen zich schuldig aan het schenden van het oorlogsrecht? We spreken directeur Kenneth Roth van HRW.

Snel minder afhankelijk van Russisch gas? De EU is nu nog in hoge mate afhankelijk van gas en olie uit Rusland. De Europese Commissie komt vandaag met een plan voor de overgang naar duurzame energie. Door de oorlog in Oekraïne moet het plan worden aangevuld met maatregelen om de afhankelijkheid van energieleveranties uit Rusland versneld af te bouwen.