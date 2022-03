Willem II neemt drastische maatregelen: ontslag voor Grim én Mathijsen

"De raad van commissarissen van de club stelt dat een verschil van inzicht over het technische beleid van de club aanleiding is voor het op non-actief stellen van Mathijsen. Van trainer Grim wordt afscheid genomen vanwege de lange reeks tegenvallende sportieve resultaten", aldus het persbericht van de club.

Willem II staat op dit moment vijftiende in de eredivisie. Van de laatste 18 competitiewedstrijden werd er maar één gewonnen, waardoor de degradatiestreep de laatste weken steeds dichterbij is gekomen. Tussendoor werd ook nog in de beker verloren van RKC.

De club begon het seizoen nog uitstekend met vijf zeges in de eerste zeven wedstrijden. Eind september wonnen de Tilburgers met 2-1 van PSV en klommen zo naar de tweede plaats in de eredivisie.

'Erg zonde'

Grim werd in mei 2021 gepresenteerd als nieuwe trainer van Willem II. Hij werd overgenomen van RKC Waalwijk, waar hij met een promotie en handhaving indruk had gemaakt. Mathijsen is sinds 2016 technisch directeur in Tilburg.

"Het is erg zonde dat aan mijn nog korte periode bij Willem II een einde komt", reageert Grim op de site van de Tilburgers. "Ik heb hier samen met mijn collega's goed kunnen werken, maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet daar waar we willen staan."