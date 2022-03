Kabinet wil hogere uitkering betaald ouderschapsverlof: 'Dit helpt ook jonge vaders'

Het kabinet wil de uitkering voor het betaald ouderschapsverlof verhogen van 50 naar 70 procent van het dagloon. Minister Van Gennip heeft hierover vandaag een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de wijziging op 2 augustus ingaat.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid denkt dat de maatregel de drempel kan verlagen om ouderschapsverlof op te nemen. "Dit helpt ook jonge vaders om meer betrokken te zijn bij het opgroeien van hun kind."

Ouders kunnen negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. Als niet alle negen weken in dat jaar worden opgenomen, kan de rest worden toegevoegd aan de resterende zeventien weken ouderschapverlof. Die zijn dan onbetaald.

