In een speeltuin in Leeuwarden is vanochtend vroeg een lichaam aangetroffen. Er is nog niets bekend over de identiteit van de persoon. De politie schrijft dat onderzocht wordt hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.

Op foto's is te zien dat het park aan de Karel Doormanstraat in de stad, waar de speeltuin in ligt, ruim is afgezet. De plek waar het lichaam is gevonden, is afgeschermd met witte schermen.