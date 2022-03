Noodweer Australië houdt aan, dodental loopt op en meer evacuaties

De grond daar is door de regen verzadigd en het peil van de rivier de Georges stijgt snel. Volgens Australische media was er geen tijd voor een waarschuwing en hebben de autoriteiten gisteren meteen het bevel tot evacuatie gegeven.

Deze week is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen van tien tot achttien. Duizenden mensen moesten eerder al geëvacueerd worden. Premier Morrison noemde het de ergste watersnood ooit.

Harde wind op komst

In de staat New South Wales zijn zo'n 60.000 mensen gewaarschuwd voor de overstromingen. 800 van hen verblijven in noodaccomodaties. Sommige afgelegen gebieden zijn door de overstromingen moeilijk via de weg te bereiken. De Australische autoriteiten proberen de mensen daar nu te bevoorraden per boot of per helikopter.

Een meteoroloog zegt tegen The Sydney Morning Herald dat het ook nog eens flink kan gaan waaien de komende uren. Er kunnen windsnelheden voorkomen van 90 kilometer per uur en daardoor kunnen bomen of elektriciteitspalen omwaaien.