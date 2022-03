Wel speelminuten, maar nog weinig punten voor Van de Beek bij Everton

Ruim een maand na zijn transfer naar Everton zal Donny van de Beek over het aantal speelminuten dat hij krijgt weinig meer te klagen hebben. Was hij bij Manchester United steevast veroordeeld tot een reserverol, bij Everton kreeg hij maandagavond voor de vierde competitiewedstrijd op rij een basisplaats.

Voor Van de Beek was het zijn eerste optreden in het stadion van Tottenham sinds de halve finale van de Champions League die hij er in april 2019 afwerkte. De middenvelder maakte er destijds namens Ajax de enige goal van de wedstrijd.

Met de Nederlander begon Everton niet eens zo beroerd, maar binnen twintig minuten had Tottenham de wedstrijd in handen. Michael Keane werkte een voorzet van Ryan Sessegnon in eigen goal en doelman Jordan Pickford ging in de fout na een niet al te moeilijk schot van Son Heung-min.

Na een klein half uur kreeg Son weer een grote kans, maar ditmaal raakte hij de benen van Pickford, waarna Harry Kane de rebound een halve meter naast het doel schoot. Nog voor rust was Kane alsnog trefzeker. De Engelse topspits stond net geen buitenspel en kon de bal eenvoudig langs de doelman schieten.