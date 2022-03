Relatief rustige nacht in Oekraïne, nieuwe diplomatieke stappen

Daar zijn olieopslagplaatsen in brand gevlogen:

De Oekraïense staatsnooddienst meldde ook luchtaanvallen in de plaatsen Tsjernihiv en Zjytomyr gisteravond.

Het Oekraïense leger meldde dat er bij de luchtaanvallen op de stad in het noordoosten van het land tien doden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn.

De dertiende dag van de oorlog in Oekraïne lijkt relatief rustig te zijn begonnen. Vannacht kwamen alleen vanuit de stad Soemy berichten over luchtaanvallen.

Oliedepot in Oekraïense stad Zjytomyr in brand - NOS

Zo werkt een humanitaire corridor in Oekraïne:

Eerder wees de Oekraïense president Zelensky dit soort voorstellen af. Hij noemde ze "een compleet immoreel verhaal" omdat de meeste corridors naar Rusland en Belarus leidden. Ook nu is dat bij een aantal corridors het geval, maar mensen die Soemy en Marioepol ontvluchten, krijgen naar verluidt ook de keuze om naar de Oekraïense steden Poltava en Zaporizja te reizen.

De ontmoeting werd gisteravond aangekondigd door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Cavusoglu. NAVO-lid Turkije, dat net als Oekraïne en Rusland aan de Zwarte Zee ligt, heeft relatief goede betrekkingen met beide landen. De Turkse regering heeft al eerder voorgesteld om te bemiddelen in het conflict.

De twee moeten elkaar donderdag treffen in het Turkse Antalya, volgens Koeleba voor een serieus gesprek "van diplomaat tot diplomaat". "Maar als hij de absurde propaganda van de laatste tijd herhaalt, zal ik hem de harde waarheid vertellen", waarschuwde de Oekraïner.

Zo werkt een humanitaire corridor in Oekraïne - NOS

Hoge Russische militair gedood

Op militair vlak zijn de ontwikkelingen van afgelopen nacht minder concreet, maar niet minder wezenlijk. Zo claimt Oekraïne dat het bij gevechten in Charkov, in het noordoosten van het land, een hoge Russische generaal heeft gedood.

Het Oekraïense ministerie van Defensie schrijft dat het gaat om generaal-majoor Vitali Gerasimov, de stafchef en plaatsvervangend commandant van het 41ste gecombineerde leger van het Centrale Militaire District.

Gerasimov was eerder betrokken bij de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009) en de Russische militaire operatie in Syrië. Ook had hij een medaille gekregen voor zijn rol bij de annexatie van de Krim (2014).