Zverev acht weken voorwaardelijk geschorst na woede-uitbarsting in Acapulco

Tennisser Alexander Zverev komt weg met een voorwaardelijke schorsing van acht weken. De Duitse nummer drie van de wereld had zijn emoties niet meer onder controle na een verloren duel in het dubbelspel van Acapulco.

Nadat hij werd uitgeschakeld in Mexico, sloeg hij zijn racket stuk tegen de stoel van de umpire. Daarop werd hij direct gediskwalificeerd voor het enkelspel van het ATP-toernooi, waardoor hij als titelverdediger een hoop rankingpunten in rook zag opgaan. Ook kreeg hij de maximale straffen voor verbaal geweld en onsportief gedrag opgelegd, wat neerkomt op bijna 37.000 euro aan boetes.

Deze week Indian Wells

Zverev kan dus deze week dus ook gewoon in actie komen in Indian Wells. Aan het prestigieuze evenement, ook wel als de vijfde grand slam betiteld, doen ook de Nederlanders Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Arantxa Rus mee. De eerste wedstrijden in het hoofdtoernooi zijn woensdag.

Bekijk in onderstaande video hoe Alexander Zverev op 22 februari door het lint gaat: