Gemiddelde inkomen van werkende vrouwen steeg afgelopen 40 jaar met 60 procent

Het inkomensverschil tussen werkende mannen en vrouwen is in 40 jaar flink kleiner geworden. Meer vrouwen zijn gaan werken, ze gingen ook meer uren werken, en ze zijn steeds vaker hoger opgeleid. Het gemiddelde jaarinkomen van werkende vrouwen is sinds 1977 ruim 60 procent gestegen, dat van werkende mannen met 12 procent.

Vrouwen verdienen gemiddeld bijna 34.000 euro bruto, in 1977 was dat nog bijna 21.000 euro. Het inkomen van mannen is nu gemiddeld 52.000 euro, tegen 46.000 in 1977. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de inkomens van werkende mannen en vrouwen in de periode 1977-2020. De inkomens zijn uitgedrukt in de prijzen van 2020.

100 werkende vrouwen om 113 werkende mannen

De verschillen in verdiensten zijn grotendeels terug te voeren op conjuncturele schommelingen, de arbeidsparticipatie, het meer of minder werken in deeltijd, en verschillen in leeftijd, opleiding en soorten functies.

Het bruto-inkomen van werkende mannen blijkt meer mee te fluctueren met de economie doordat mannen meer dan vrouwen werkzaam zijn in conjunctuurgevoelige sectoren als de bouw en ICT. Daar daalt het inkomen in crisisjaren en stijgen de inkomsten sterker in tijden van voorspoed.