Uitblinker Kudus helpt Jong Ajax aan tennisuitslag tegen ADO, Emmen wint van Jong PSV

Interim-trainer Giovanni Franken zag tegenstander Jong Ajax in een erg sterke opstelling aantreden. Met Danilo, Mohamed Daramy en Mohammed Kudus stonden er drie spelers van het eerste in de basis.

ADO Den Haag is hard onderuit gegaan bij Jong Ajax. Mede dankzij drie goals van Mohammed Kudus wonnen de Amsterdammers met 6-3. FC Emmen kan nog altijd hoop koesteren op de titel in de Keuken Kampioen Divisie, na een 3-1 zege bij Jong PSV.

Ook afgelopen zomer haalde Ajax een toptalent uit België: Stanis Idumbo Muzambo kwam toen over van KAA Gent.

Eerder op maandag presenteerde Ajax het 16-jarige toptalent Rayane Bounida. Hij komt over uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. Zijn komst hing al een tijdje in de lucht. Bounida is een technische middenvelder, die al enige bekendheid verwierf met trucs en mooie goals.

In de tweede helft knokte ADO zich enigszins terug in de wedstrijd. Thomas Verheydt en Sem Steijn scoorden, waardoor ADO toch nog in de buurt kwam van een punt.

Genoeg voor een resultaat bleek die opleving echter niet. Kudus maakte zijn derde goal van de wedstrijd en Ünüvar bepaalde de eindstand op 6-3.

Emmen opnieuw veerkrachtig

FC Emmen wist vorige week wél te winnen van Jong Ajax en trof nu opnieuw een beloftenelftal. In het stadion van FC Eindhoven - het veld op de Herdgang was te slecht om op te spelen - was Jong PSV de tegenstander.

De beloften van PSV kwamen vroeg op voorsprong door een knap doelpunt van spits Simon Colyn (1-0). Even wankelde Emmen, maar de ploeg van trainer Dick Lukkien rechtte de rug.

Kort voor rust maakte Emmen 1-1. In de tweede helft waren de Drentenaren een stuk sterker en dominanter. Dat resulteerde in doelpunten van Ole Romeny en Rui Mendes (1-3). Na de zege is de achterstand op koploper FC Volendam vijf punten.