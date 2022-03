Bellingcat: Russisch leger ongeorganiseerd en ongemotiveerd

"Wat we zien na tien dagen oorlog is dat het Russisch leger extreem ongeorganiseerd is, verrassend ongemotiveerd, er zijn veel krijgsgevangen Russen die zich hebben overgegeven of zijn vastgezet, en het materiaal is niet zo geavanceerd als werd verondersteld." Dat zegt Christo Grozev van Bellingcat tegen Nieuwsuur.

Het onderzoeksnetwerk van burgerjournalisten analyseert foto's en video's vanuit Oekraïne. Dat doen ze om bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden vast te leggen en het verloop van de oorlog in kaart te brengen.

En dat verloop valt tegen, denkt Grozev. "Wat ons is opgevallen is dat de oorlogsmaterialen op de grond bedoeld waren voor een veel kortere oorlog. We zien nu dat de bronnen uitgeput raken." Daarmee doelt Grozev niet alleen op wapentuig als raketten die over grote afstand doelen kunnen raken, maar ook op basisbehoeften als eten voor de Russische militairen. Soldaten vragen volgens hem de lokale bevolking om hulp.

Het leger zit op veel verschillende plaatsen in Oekraïne, veel van die plaatsen zijn moeilijk bereikbaar voor het bevoorraden van de troepen. Grozev verwacht dan ook dat de logistieke operatie om dit voor elkaar te krijgen een "nachtmerrie" wordt voor de Russen.

115 tanks uitgeschakeld

Geregeld worden er beelden getoond van neergehaald of in beslag genomen Russisch wapentuig. Bellingcat zegt dat er zo'n 700 legervoertuigen zijn vernietigd, waaronder meer dan 115 tanks.

Deze verliezen zijn onder andere het resultaat van het gebruik van Westerse anti-tankwapens, die het Oekraïense leger op een goede manier gebruikt. Ook het onbemande legervliegtuig, de Bayraktar TB2, zorgt voor veel verliezen bij het Russische leger. Oekraïne heeft zes van deze drones. Volgens Bellingcat zijn de toestellen in staat om hele konvooien uit te schakelen.

Toch denken de burgerjournalisten van Bellingcat niet dat het einde van de oorlog in zicht is. Er zijn nog steeds veel beschietingen van steden, allemaal gericht op het versnellen van een Oekraïense overgave.