Uitweg Promes, Kerk en Bijl: buitenlandse spelers mogen tijdelijk weg uit Rusland

Ook Jorrit Hendrix en Guus Til staan onder contract bij Spartak Moskou, maar zijn verhuurd aan Feyenoord. Tonny Vilhena is speler van FK Krasnodar en speelt op huurbasis voor Espanyol.

Die beslissing kan flinke gevolgen hebben voor de Premier Liga, waarin honderden niet-Russische spelers actief zijn. Onder meer de Nederlanders Quincy Promes (Spartak Moskou), Gyrano Kerk (Lokomotiv Moskou) en Glenn Bijl (Krylya Sovetov Samara) verdienen hun brood in Rusland.

Niet-Russische voetballers die spelen voor een Russische club, mogen van de FIFA tot eind juni voor een andere werkgever uitkomen. Dit ondanks dat de competitie niet is stilgelegd.

De FIFPRO, de internationale belangenorganisatie voor profvoetballers, zag het liefst dat spelers hun contracten in Rusland definitief op mochten zeggen. Zo ver kwam het niet.

Contract eenzijdig opzeggen

De tijdelijke oplossing van de FIFA houdt in dat Russische clubs tot en met 10 maart de tijd hebben om met hun buitenlandse spelers een regeling te treffen. Daarna hebben die spelers het recht hun contract eenzijdig op te zeggen.

In principe moeten zij zich eind juni, dus voor het volgende voetbalseizoen, weer bij hun Russische werkgevers melden.

Voor buitenlandse spelers onder contract in Oekraïne is eenzelfde regeling opgetuigd, ook zij kunnen het seizoen elders afmaken. In Oekraïne staan drie Nederlandse voetballers onder contract: Rodney Antwi en Hennos Asmelash, beiden bij Inhoelets Petrove, en Lassana Faye, bij Rukh Lviv.