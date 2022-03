Veiligheidsregio's kunnen 50.000 Oekraïners opvangen, houden rekening met meer

De 25 veiligheidsregio's kunnen elk 2000 opvangplekken regelen voor de eerste stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is toegezegd door de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Op korte termijn kunnen daardoor 50.000 vluchtelingen worden gehuisvest. Vrijdag werd duidelijk dat het kabinet wil dat elke veiligheidsregio 2000 opvangplekken regelt. De helft daarvan moet binnen tien dagen beschikbaar zijn, zei staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) vanavond. De burgemeesters houden er rekening mee dat het niet bij 50.000 vluchtelingen blijft, zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad na afloop. "Het is zeer reëel om te verwachten dat er vele tienduizenden mensen richting ons land komen, bovenop degenen die er nu al zijn. Er zijn nu al waarschijnlijk vele duizenden mensen uit Oekraïne in ons land en daar zullen er nog zeer veel bij komen." Mogelijk paviljoens "Op dit moment zien we dat er veel kleinschalige opvang is, bij particulieren", zei Bruls. De veiligheidsregio's kijken daarom vooral naar grotere opvangplekken, zoals leegstaande hallen en kantoorgebouwen. Bruls sluit ook niet uit dat er her en der weer paviljoens gebouwd gaan worden. Eerder gebeurde dat onder meer in Heumensoord, bij Nijmegen. Het kabinet heeft aan de burgemeesters gevraagd om rekening te houden met een opvang van minimaal een half jaar.

De opvang van Oekraïners is geen taak voor het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Dat komt doordat Oekraïners vanwege hun Europese status vrij in Nederland mogen reizen. In dit artikel lees je vijf vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Het is niet precies bekend hoeveel Oekraïners inmiddels naar Nederland zijn gevlucht of hier om bescherming vragen omdat ze al in Nederland waren toen de oorlog uitbrak. Dat wordt nergens geregistreerd. Duidelijk is wel dat de eerste opvanglocaties in Amsterdam en Harskamp inmiddels vol zijn. De marechaussee verwijst Oekraïners die bij de grens aankomen door naar opvanglocaties in Haren en in de stad Groningen. Bij deze gemeentelijke opvanglocaties verblijven nu ruim 1000 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. De gemeente Vijfheerenlanden (Utrecht) heeft het gemeentehuis beschikbaar gesteld:

Intussen wordt in het gemeentehuis van #Meerkerk alles in gereedheid gebracht voor de opvang van 80 Oekraïense vluchtelingen.

Bedden en matrassen bezorgd, kantoren omgetoverd tot slaapkamers. En ook burgemeesterskamer moet eraan geloven. Met genoegen! #Oekraine #Giro555 pic.twitter.com/6lYVuetQRN — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) March 7, 2022