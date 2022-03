'Schaam je je al?' Russischtaligen in Nederland bedreigd en uitgescholden

"Gisteren nam ik de telefoon op en toen zeiden ze: wanneer gaan jullie naar huis, jullie zijn hier niet welkom. Een andere keer zeiden ze: we gaan de winkel opblazen met een bom", vertelt Yury. Hij staat achter de kassa van een Russische supermarkt in Amersfoort, waarvan zijn vader de eigenaar is. Hij wil liever niet met zijn volledige naam in het artikel.

Russen in Nederland, en mensen van wie wordt gedacht dat ze Russisch zijn, krijgen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne te maken met intimidatie. Enkele ondernemers overwegen de naam van hun bedrijf te veranderen of het adres te verwijderen van hun site uit vrees voor het anti-Russische sentiment sinds de invasie van Oekraïne.

Hoe vaak of hoe veel Russen te maken kregen met intimidatie is onduidelijk. De politie heeft geen landelijk overzicht en bij discriminatiemeldpunten zijn sinds de Russische invasie twee meldingen vastgelegd, blijkt uit het landelijke registratiesysteem van discriminatie.nl. Verderop in het stuk lees je de details van die meldingen.

De NOS heeft meerdere mensen van Russische afkomst en andere Russischtaligen gesproken met vergelijkbare verhalen. Enkelen wilden niet in de publiciteit treden uit vrees voor negatieve gevolgen. Een aantal personen maakte duidelijk dat ze niets van agressie of intimidatie hebben gemerkt.

"Ik vind het een beetje eng. Het is heel belangrijk om onderscheid te maken tussen Poetin en zijn bewind en de Russische taal en cultuur, maar dat wordt door sommigen nu allemaal door elkaar gehaald." Natalia is niet eens Russisch, vertelt ze, maar geboren in Moldavië en absoluut geen voorstander van de invasie.

Natalia, eigenaar van een Russische taalschool, is per e-mail uitgescholden ('Ga terug naar je hoerenstaat'). "Ik heb nog nooit in mijn leven haatmail gehad. Er stond geen concrete bedreiging in, maar ik werd er toch een beetje verdrietig en bang van." Ook zij wil alleen zonder achternaam in dit stuk.

Alex Chavdrouk is blij dat hij nu al een paar dagen geen dreigtelefoontjes heeft gehad. Hij is eigenaar van Moskva, een winkel in Hilversum. "Ik ben in Oekraïne geboren en in Rusland opgegroeid. Maar de klootzakken die gebeld hadden dachten gelijk dat ik een Rus was", zegt hij met een lachje.

'Kapotmaken'

"Jullie moeten doodgaan" en "we gaan jullie winkel kapotmaken" zijn slechts twee van alle verwensingen die de ondernemer naar eigen zeggen te horen kreeg van onbekende bellers. De ene keer werd er in het Nederlands gesproken, de andere keer in het Russisch en dan weer in het Oekraïens.

"Onze winkel is juist een hulpcentrum voor Oekraïense mensen." Chavdrouk zegt dat er geld en spullen worden ingezameld voor de slachtoffers van de oorlog. "Tachtig procent van mijn klanten is Oekraïens."

Topje van de ijsberg

Gezien alle verhalen in de media over de Russische gemeenschap in Nederland zijn de twee geregistreerde meldingen het topje van de ijsberg. Tegen de Telegraaf vertelde een Russische moeder dat haar zesjarige zoontje is gepest en geslagen. "Dit is voor Oekraïne", zouden de daders hebben gezegd.