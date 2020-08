Verstappen: 'Goed aan het weekend begonnen'

Max Verstappen keek vrijdag meer dan tevreden terug op de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van België. "We zijn goed aan het weekeinde begonnen", zei de nummer twee uit het WK-klassement, die in de eerste sessie de derde tijd noteerde en in de tweede zelfs de snelste was.

"Er zijn nog wel wat dingen waar we voor zaterdag aan moeten werken, maar over het algemeen ben ik erg tevreden", meldt de Formule 1-coureur op zijn website. "Een racewagen is nooit helemaal perfect. Je probeert altijd dingen te vinden waar het beter kan, maar daar kijken we naar."

Verstappen zat in de eerste training de Mercedessen van Valtteri Bottas (snelste) en Lewis Hamilton (tweede) op de hielen. In de tweede sessie bleef Hamilton op de derde plaats steken en kwam Bottas niet verder dan de zesde plaats.

Balans

Verstappen: "Persoonlijk denk ik dat Mercedes nog worstelt met de balans. Ik verwacht dat ze zaterdag sterker zullen zijn. Ik verwacht niet te kunnen strijden om polepositie, maar als we er dichter in de buurt kunnen zitten zou dat al goed zijn."