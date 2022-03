Weer flinke stijging brandstofprijs, adviesprijs benzine boven de 2,41 euro

De gemiddelde adviesprijs van brandstof gaat in een dag tijd opnieuw flink omhoog. Een liter benzine kost vanaf morgen meer dan 2,41 euro, meldt consumentencollectief UnitedConsumers. Afgelopen vrijdag steeg de prijs in één klap al met 4 cent per liter ten opzichte van een dag eerder; volgens UnitedConsumers de sterkste stijging ooit. De prijsstijging van morgen, 5,8 cent per liter, betekent opnieuw een record. De voornaamste reden van de stijging is de oorlog in Oekraïne.

De meest klanten zullen aan de pomp een lager bedrag betalen. UnitedConsumers berekent een landelijk gemiddelde aan de hand van de adviesprijzen die vijf grote oliemaatschappijen aan pompstationhouders doorgeven. Meestal rekenen alleen pompstations langs de snelweg de adviesprijzen, op andere plekken is de prijs 10 tot 20 eurocent per liter lager.

Dieselprijs

Tankstations willen dat de prijslimiet per tankbeurt bij onbemande stations omhooggaat. Die is nu vastgesteld op 125 euro. Dat bedrag wordt gereserveerd om te voorkomen dat iemand wegrijdt zonder te betalen. Voor sommige automobilisten is 125 euro niet genoeg om hun tank in een keer te vullen.

De dieselprijs stijgt nog sterker dan de benzineprijs. Gemiddeld komt er 8 cent per liter bij. De gemiddelde adviesprijs van diesel komt daarmee uit op bijna 2,14 euro.

Door de onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de prijs van een vat ruwe olie de laatste weken sterk gestegen. Een vat Brent-olie kost inmiddels meer dan 120 dollar.