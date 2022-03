Hof heropent misbruikzaak Cosby niet, komiek definitief op vrije voeten

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat de misbruikzaak tegen komiek Bill Cosby (84) niet heropenen. Het verzoek van de openbare aanklagers om de zaak opnieuw in behandeling te nemen is daarmee verworpen; Cosby blijft op vrije voeten. Het is niet duidelijk waarom het hof dit besluit heeft genomen.

In 2018 werd Cosby veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie tot tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. De komiek ging tegen de straf in beroep. Volgens hem was het proces oneerlijk verlopen. Vorig jaar gaf de rechter hem daarin gelijk en werd Cosby na bijna drie jaar cel vrijgelaten. Hij heeft altijd volgehouden dat het contact met Constand plaatsvond met haar instemming.

Het hof oordeelde in juni vorig jaar dat er in de procesgang fouten zijn gemaakt. Zo werden tijdens de rechtszaak over de aanklacht van Constand nog vijf andere getuigen toegelaten en dat had niet gemogen, zei het hof destijds. Ook had Cosby een overeenkomst met een aanklager dat hij niet vervolgd zou worden.

MeToo

Tientallen vrouwen hebben Cosby beschuldigd van seksueel misbruik, maar de meeste zaken waren al verjaard. De zaak van Constand kon nog wel in behandeling worden genomen.

Het proces tegen Cosby was de eerste prominente MeToo-rechtszaak die leidde tot een veroordeling.