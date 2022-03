Wereldkampioen Ganna slaat zijn slag in openingstijdrit Tirreno-Adriatico

Wereldkampioen Filippo Ganna heeft de openingsrit van de 57ste editie van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Italiaan van Ineos was in een vlakke tijdrit over 13,9 kilometer rond Lido di Camaiore ongenaakbaar.

De Belg Remco Evenepoel werd tweede op 11 seconden van Ganna, Tadej Pogacar eindigde derde. Pogacar schreef de Tirreno afgelopen jaar op zijn naam en schitterde afgelopen zaterdag in Strade Bianche door de Toscaanse klassieker te winnen na een solo van vijftig kilometer.

Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar gaf 18 seconden toe op Ganna.

Arensman knap zesde

Thymen Arensman reed een puike tijdrit langs de Tyrreense kust. De DSM-renner had na zes kilometer de achttiende tijd, maar na een ijzersterk tweede deel (alleen Ganna was daar sneller) klom hij naar plek zes, op 28 seconden van de wereldkampioen.

De Tirreno gaat dinsdag verder met een heuvelrit naar Sovicille. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.