Ongenaakbare Jakobsen klopt Van Aert in de sprint in Parijs-Nice

Quick-Step zette de sprint op voor een eerste groep van zo'n veertig renners en Jakobsen maakte het voorbereidende werk van het treintje Lampaert-Stybar-Sénéchal voorbeeldig af. Wout van Aert en Christophe Laporte, die zondag nog namens Jumbo-Visma excelleerden in de openingsrit, probeerden hem te verrassen, maar het Nederlandse sprintkanon toonde zich een klasse apart.

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in Parijs-Nice, 160 kilometer van Auffargis naar Orléans, op zijn erelijst bijgeschreven. Het was alweer zijn zesde dagsucces van het seizoen.

Het peloton verbrokkelde door waaiers en valpartijen. Nils Eekhoff (DSM) behoorde tot de renners die onderuit gingen en moest opgeven.

Laporte, zondag de ritwinnaar en een dag later als nummer drie finishend, behield de leiding in het algemeen klassement.

Aperitief

"Wij houden van waaiers", sprak Jakobsen na afloop namens zijn ploeg. "We waren zeer gemotiveerd om ons plan hier uit te voeren. Het zijn de eerste dagen in Parijs-Nice waarin ik het moet doen. Jumbo was ook vandaag weer sterk", verwees hij naar de drieklapper van zondag, "maar ik ben blij dat het nu wel gelukt is."

"Ik kon nog net naar het wiel van Van Aert springen en hem passeren. Maar onze teambaas zegt: wat we gehad hebben was het aperitief. Hier begint het echte werk", aldus de 25-jarige coureur, die eerder dit jaar al ritten won in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve en vorige week iedereen te snel af was in Kuurne-Brussel-Kuurne.