Overlast door stofwolk bij Nijmegen: 'Dikke laag op zonnepanelen en auto's'

Inwoners van Weurt - bij Nijmegen - hebben last van grote hoeveelheden stof, nadat zaterdag een schoorsteenpijp van een grote Nijmeegse elektriciteitscentrale werd opgeblazen. "Zonnepanelen en auto's zitten onder een dikke laag stof", laten inwoners weten aan Omroep Gelderland. De oude elektriciteitscentrale wordt in delen gesloopt om plaats te maken voor een 'duurzaam park' met windmolens en zonnepanelen. In september vorig jaar werd het eerste deel van de centrale met springstof naar beneden gehaald. Afgelopen weekend was de 155 meter hoge schoorsteen aan de beurt. Hoe de ontploffing eruitzag, is hieronder te zien.

Een inwoner van Weurt heeft vanwege het vele stof contact opgenomen met Engie, de eigenaar van het elektriciteitscentraleterrein. Hij wil dat Engie de schoonmaakkosten betaalt. "De auto is nog niet zo erg maar de zonnepanelen, dat is een ander verhaal", zegt Doets. "Ik heb er twaalf op mijn dak liggen. Ik heb nog niet gecheckt wat dit betekent voor mijn inkomsten, maar ik neem aan dat dit minder is nu de zonnepanelen bedekt zijn met een laag stof. En regen zit er voorlopig ook niet aan te komen."

Nou, de pijp is weg en de stof is neergedaald. Kan de rekening van de wasstraat naar @ENGIE_EnergieNL of hebben we in #Weurt pech gehad? #centralegelderland #nijmegen #degelderlander pic.twitter.com/eaiObPyATz — Ruud (@RuudElbers) March 6, 2022