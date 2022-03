Rus turnt met omstreden letter Z op outfit en kijkt tegen straf aan

De Russische turner Ivan Koelijak krijgt de ethische commissie van de wereldturnbond FIG achter zich aan. Zondag verscheen de 20-jarige Rus met een omstreden letter Z op zijn wedstrijdpak op het podium bij wereldbekerwedstrijden in Doha. "Schokkend gedrag", vindt de turnbond.

Koelijak turnde zich in de Qatarese hoofdstad op de brug met gelijke liggers naar een bronzen medaille. Op het podium was duidelijk te zien dat een witte letter Z op zijn borst was geplakt, over het embleem van de Russische turnbond. De letter Z is een omstreden symbool sinds de oorlog in Oekraïne.

De FIG heeft de ethische commissie van de federatie gevraagd een onderzoek te starten naar het incident. Koelijak hangt een schorsing boven het hoofd.