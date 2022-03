De Russische stoelen bleven leeg bij zitting Internationaal Gerechtshof

Rusland is niet aanwezig bij de zaak die Oekraïne heeft aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag. De Russische ambassadeur in Nederland heeft gemeld dat er niemand komt, zei het gerechtshof vandaag bij het begin van de zaak. Over de reden is geen uitleg gedaan.

President Zelensky stapte eind februari naar het hoogste gerechtshof van de Verenigde Naties en vroeg om Rusland op te dragen de invasie te stoppen. De zitting begint vandaag, en het is de beurt aan Oekraïne om te verklaren waarom het deze zaak heeft aangespannen. "We eisen dat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor het manipuleren van het concept genocide om agressie te rechtvaardigen", schreef de Oekraïense president eerder op Twitter.

In aanloop naar de Russische inval beschuldigde Rusland Oekraïne van een genocide op Russischtalige en pro-Russische inwoners van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk. Poetin erkende eerst de onafhankelijkheid van die twee regio's en viel daarna Oekraïne binnen.

Oekraïne ontkende de genocidebeschuldiging. Door onafhankelijke experts is er ook geen aanwijzing gevonden voor de Russische aantijging.

Hoe verloopt de oorlog in Oekraïne? Defensiedeskundige Bob Deen vertelt in deze video over de huidige situatie: