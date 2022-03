Streep door rekening Lelystad Airport, want stikstofberekeningen zijn onjuist

Uit onderzoek van het onder meer het RIVM in opdracht van het kabinet is nu gebleken dat de berekeningen niet goed zijn gedaan, schrijft EenVandaag. Was dat wel gebeurd, dan was de stikstofneerslag boven de grens uitgekomen waarbij een vergunning moest worden aangevraagd.

Om alsnog een milieuvergunning te krijgen moet Lelystad Airport de stikstofuitstoot compenseren. Een optie is het uitkopen van veehouders in de buurt, maar dat is niet zo makkelijk.

Lelystad zou aanvankelijk al in 2018 opengaan, maar de openstelling is om allerlei redenen verschillende keren opgeschoven.