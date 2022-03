In Rusland geboren Van Schoonhoven leeft mee met Oekraïners

"Ik kan nu heel goed zien wat hoofdzaak en bijzaak is in het leven", zegt Nurija van Schoonhoven, voetbalster van FC Twente in de eredivisie. "Ik denk dat wij allemaal bevoorrecht zijn dat we dit mogen doen, dit spelletje mogen spelen en in vrijheid kunnen leven." Dat klinkt wellicht als een open deur, maar de woorden van de middenveldster komen diep uit haar hart. En met reden. Haar voornaam Nurija verraadt het al een beetje: de 24-jarige Van Schoonhoven heeft Russische roots. Ze is geboren in Oeljanovsk, een stad aan de rivier de Wolga op zo'n 900 kilometer van Moskou in het binnenland van Rusland. Twee jaar later kwam ze in Nederland bij adoptieouders terecht. Met de hulp van het tv-programma Spoorloos vond ze eind 2019 haar biologische moeder terug, wat de band met Rusland in één klap weer een stuk steviger maakte. Vandaar ook dat de onverkwikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne door toedoen van Rusland haar extra treffen.

In Rusland geboren Van Schoonhoven: 'Zorg moet uitgaan naar Oekraïners' - NOS

"Ja, de oorlog doet mij natuurlijk veel. Ik kom natuurlijk uit Rusland, waar ik familie heb wonen die ik inmiddels heb gevonden. Als je dan ziet wat er momenteel in Oekraïne gebeurt... Ik ken mensen in Rusland en ik weet dat zij daar ook met afschuw naar kijken. Ja, dat raakt mij." 'Moeder krijgt niet veel mee' De moeder van Van Schoonhoven lijdt sinds haar zeventiende aan paranoïde schizofrenie en kon daardoor ook niet voor de kleine Nurija zorgen toen de destijds 40-jarige vrouw het meisje op de wereld zette. Omdat de vader onbekend was, nam oma de zorg op zich. Maar al snel bleek adoptie toch de beste oplossing. "Mijn moeder woont wat verder in het binnenland van Rusland", vertelt Van Schoonhoven. "Ik had een paar dagen geleden nog contact met haar via de app. Toen vroeg ze wanneer ik weer kom. Dus ik denk dat ze niet heel veel van de oorlog meekrijgt. Natuurlijk ook doordat de Russische media vooral propaganda brengen. Er zit heel veel censuur op, je mag niet eerlijk vertellen wat er gaande is."

FC Twente-speelster Nurija van Schoonhoven in actie tegen PEC Zwolle - Pro Shots