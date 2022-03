Glunderende Kampschreur dolblij met zilver: 'Ik heb die slalom gekilled'

Samen hadden ze ter voorbereiding het slalomparcours bestudeerd en dat was niet voor niks: goede vrienden Jeroen Kampschreur en Niels de Langen stonden maandag gebroederlijk naast elkaar op het podium van de supercombinatie. Het zilver was voor Kampschreur, brons was er voor De Langen. "Ik ben zo blij", zegt een glunderende Kampschreur na zijn race. "Dit is de Nederlandse snelheid waarop we hebben gewacht." De 22-jarige Nederlander stond na de Super G op de derde plaats op 1,7 seconden achter leider Jesper Pedersen uit Noorwegen, maar dankzij een razendsnelle slalom, de snelste van het hele deelnemersveld, maakte hij daar maar liefst 1,4 seconden van goed. Nét niet genoeg voor goud en titelprolongatie, maar genoeg voor zilver en grote vreugde. "Die slalom heb ik helemaal gekilled. Ik heb echt alle risico genomen, heb m'n ski nog half in de lucht zien gaan en daarna weer terug. Ik had ook niks meer te verliezen", verklaart Kampschreur.

"Ik stond derde en kon alleen nog voor die hogere medailles gaan. Ik heb de ballen uit m'n broek geskied. En ik zag dat Niels de snelste tijd had op dat moment, dus ik wist al dat Nederland een medaille had. Helemaal top." Verrassend brons Kampschreur gold van tevoren als een van de favorieten voor de titel. De bronzen medaille van De Langen kwam als verrassing voor de Nederlandse ploeg. "Heerlijk, mijn eerste medaille op de Spelen. Na twee teleurstellende races in Zuid-Korea sta ik nu eindelijk op het podium."

Quote We hebben twee rustdagen, maar kunnen natuurlijk niet aan de alcohol. Jeroen Kampschreur

De 23-jarige De Langen maakte vier jaar geleden in Pyeongchang zijn paralympisch debuut en eindigde toen als achtste op de supercombinatie. Nu stond hij er na het eerste onderdeel beter voor. "Ik stond vierde en op de slalom heb ik net dat beetje extra gegeven om het gat naar het podium te dichten." "Het is echt bizar, nog niet te bevatten. Ik heb er geen woorden voor", besluit De Langen, die goed bevriend is met Kampschreur. "We trainen elke dag met elkaar en kennen elkaar door en door. Van tevoren hebben we de moeilijke stukken van het parcours besproken, dus het is fantastisch om samen op het podium te staan." Bekijk in de videocarrousel de races van Kampschreur en De Langen