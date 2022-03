'Strengere regels nodig om onvervangbare kunst in Nederland te houden'

Het moet lastiger worden om een kunstwerk van nationaal belang te exporteren. Commissie Collectie Nederland vindt dat er een nationaal uitvoervergunningensysteem moet komen, om te voorkomen dat belangrijke kunstwerk naar het buitenland verdwijnen, bijvoorbeeld via een veiling.

De commissie, onder leiding van voorzitter Sybrand van Haersma Buma, werd vorig jaar ingesteld door de Raad voor Cultuur om mee te denken over het behoud van Nederlands erfgoed. Buma bood vanochtend aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media zijn eindrapport aan.

Koninklijke kunst

Aanleiding voor het rapport is de verontwaardiging die ontstond toen in 2019 een tekening van tekening van kunstenaar Peter Paul Rubens uit 1608 werd aangeboden op een veiling. Het bleek dat het in bezit was van prinses Christina, de jongste zus van prinses Beatrix.

Nederlandse musea noemden de gang van zaken, anoniem, "ronduit schandalig". Ze vonden dat de prinses misschien niet formeel, maar wel moreel de verplichting had het werk eerst aan Nederlandse musea aan te bieden. Juridisch was er echter geen mogelijkheid om de verkoop door een particulier tegen te houden.

Momenteel geldt dat alleen voor 161 objecten en verzamelingen toestemming van de minister nodig is voor uitvoer. Het gaat dan om vermeldingen uit het register Beschermde Cultuurgoederen, zoals enkele werken van Rembrandt, vijf draaiorgels en een reliekhamer van Sint-Maarten.

Paspoort

Het geadviseerde uitvoervergunningsysteem geldt alleen voor cultuurgoederen boven een bepaalde ouderdom en financiële waarde. Dan gaat het bijvoorbeeld om foto's van meer dan 15.000 euro of schilderijen duurder dan 150.000 euro.

Een onafhankelijke adviescommissie moet aan de hand in de Erfgoedwet vastgelegde criteria beoordelen of een kunstwerk voor Nederland "onvervangbaar en onmisbaar" is. Als de vergunning wordt verleend, kan het cultuurgoed worden uitgevoerd.

Het wordt dan ook mogelijk om een paspoort voor cultuurgoederen aan te vragen. Hiermee kan het cultuurgoed tien jaar binnen de EU reizen en eventueel verhandeld worden.

Naast het uitvoervergunningsysteem zou de overheid ook in staat moeten zijn om beschermwaardig cultuurgoed aan te kopen als er geen uitvoervergunning wordt verleend en het handelaren niet lukt om het object aan te kopen. Daarom adviseert de commissie het Museaal Aankoopfonds aan te vullen tot 100 miljoen. Daarnaast moeten er fiscale maatregelen komen die de geefcultuur in Nederland kunnen stimuleren.