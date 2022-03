Olie steeds duurder, benzine- en gasprijs naar nieuw record, beurzen omlaag

Door onzekerheid over de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen van olie en gas vandaag verder. Olie werd zo'n 6 procent duurder en kost nu rond de 125 dollar per vat.

Die stijging komt mede doordat de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken dit weekend zei dat de VS en bondgenoten een verbod op de import van olie uit Rusland aan het bespreken zijn. Rusland is een grote exporteur van olie en ook gas. Die export valt nu nog niet onder westerse sancties.

Door de alsmaar stijgende olieprijs wordt ook benzine steeds duurder. De gemiddelde landelijke adviesprijs bereikte vandaag het record van 2,357 euro voor een liter Eur095, meldt United Consumers. Dat is een cent meer dan gister.

Gas

De gasprijs, die sterk kan fluctueren, schoot in de loop van de ochtend omhoog. Rond 09.30 uur stond die op 345 euro per megawattuur, een nieuw record. Daarna daalde de prijs weer.

Rond 11.00 uur stond die op 255 euro, nog altijd een stijging van zo'n 32 procent ten opzichte van de vorige handelsdag, afgelopen vrijdag. Ter vergelijking, begin dit jaar stond de gasprijs nog op zo'n 70 euro.

Tarwe

Ook de prijs van tarwe gaat fors omhoog. Op de grondstoffenbeurs van Chicago steeg de prijs met zo'n 6 procent naar het hoogste niveau sinds 2008. Oekraïne en Rusland zijn grote graanexporteurs.

Op de aandelenmarkten leidt de oorlog tot verdere verliezen. De Amsterdamse beurs stond rond 11 uur op een verlies van zo'n 1,7 procent. Ook andere Europese beurzen staan op verlies, Frankfurt en Parijs op zo'n min 4 procent, Londen rond de min 1,7 procent. In Azië gingen de aandelenmarkten eerder ook omlaag. De beurs in Tokio sloot met een verlies van 2,9 procent.