Nederlandse man gedood door ijsbeer op Spitsbergen

In het Noorse Noordpoolgebied is een Nederlandse man door een ijsbeer aangevallen en gedood. Volgens de Noorse autoriteiten is het een 38-jarige man die op een camping bij de plaats Longyearbyen op Spitsbergen verbleef.

De man is 's ochtends vroeg in zijn tent door de beer aangevallen. Hij is nog naar een ziekenhuis gebracht, maar een arts daar kon alleen bevestigen dat hij was overleden. De beer is door andere aanwezigen doodgeschoten.

Bedreigd

Spitsbergen is het hoofdeiland van de gelijknamige eilandengroep, halverwege het Noorse vasteland en de Noordpool. Er wonen 3000 mensen te midden van 1000 ijsberen.

IJsberen zijn een bedreigde diersoort. Ze mogen alleen worden doodgeschoten als ze een mens aanvallen. Buiten de nederzettingen zijn mensen verplicht een vuurwapen bij zich te dragen of middelen om beren te verjagen.

De Nederlandse eigenaar van de camping zegt dat een aanval door een ijsbeer in 44 jaar niet is voorgekomen op de camping.