Wekdienst Peking: skiërs bezorgen Nederland eerste medailles, snowboarders vallen

De eerste medailles voor Nederland zijn binnen op de Paralympische Spelen in Peking. Op de supercombinatie pakte zitskiër Jeroen Kampschreur zilver en Niels de Langen brons. Bij het snowboarden golden Lisa Bunschoten en Chris Vos als kanshebbers voor een podiumplaats, maar beiden gingen onderuit in de finale van het onderdeel cross. Kampschreur was de regerend paralympisch kampioen op de supercombinatie en gold ook in Peking als favoriet voor goud. Op het eerste onderdeel, de Super G, zette hij de derde tijd neer, waardoor een medaille binnen handbereik was. Op het tweede onderdeel, de slalom, maakte hij zijn favorietenstatus waar en schoof hij nog een plaatsje op. Ook De Langen pakte een medaille. Na een solide slalom klom hij van de vierde naar de derde plaats. De 23-jarige Nederlander pakte dit jaar ook op de wereldkampioenschappen al brons. Bekijk in de video's hieronder de slalom van Kampschreur en De Langen

Floris Meijer begon als nummer vijf aan de slalom. Daarop ging hij echter onderuit, waardoor een goed eindklassement er niet meer inzat. Bij de vrouwen was Barbara van Bergen goed van start gegaan op de supercombinatie. Na het eerste onderdeel, de Super G, stond ze in bronzen positie, maar op de afsluitende slalom zag ze een medaille in rook opgaan. De 43-jarige Nederlandse was bijna bij de finish toen ze weggleed. Jeffrey Stuut haalde op het eerste onderdeel de finish niet en was dus vroegtijdig uitgeschakeld. Vallende vlaggendragers Snowboarder Bunschoten, die in 2018 in Pyeongchang nog tweede werd op de cross, hoopte Bibian Mentel op te volgen als paralympisch kampioen op dit onderdeel. In de kwartfinales en halve finales liet ze zien in topvorm te zijn door beide runs te winnen. In de finale ging het echter mis. Bij een sprong werd ze in de lucht geraakt door de Amerikaanse Brenna Huckaby, waarna ze onderuit ging en uit het parcours kwam te liggen. Huckaby krabbelde op, Bunschoten haalde de finish niet. "Ik ga eerst even heel hard balen, dat mag denk ik", reageerde een teleurgestelde Bunschoten na de race. "Hopelijk kan ik straks dan inzien dat ik alles gegeven heb en dan volle bak focus op de banked slalom en daar knallen." Bekijk in de video's hieronder hoe Bunschoten en Vos de kansen op medailles zien verdwijnen.

De paralympische titel op de cross ging naar Cécile Hernandez uit Frankrijk. De 47-jarige snowboarder, die vanwege een Nederlandse schoonzoon ook een woordje Nederlands spreekt, hield de Canadese Lisa De Jong en Huckaby achter zich. Dat Hernandez en Huckaby een medaille pakken, is een bijzondere prestatie. De klasse waarin zij oorspronkelijk uitkwamen, is namelijk opgeheven, waardoor ze nu in een klasse uitkomen met deelnemers die een lichtere handicap hebben dan zij. Voor Renske van Beek waren de kwartfinales het eindstation op het onderdeel cross. De 32-jarige Nederlandse, die in de kwalificaties de twaalfde tijd had neergezet, kwam in haar kwartfinalerun als vierde en laatste over de streep. Vos valt ook Bij de mannen reikte Vos tot de finale. Hij kwalificeerde zich voor de eindstrijd door in de halve finales als tweede over de streep te komen, achter Tyler Turner. De Canadees was ook in de finale sterker en pakte de olympische titel. Achter hem kon Vos zijn evenwicht niet bewaren, waardoor hij uit de bocht vloog. De 24-jarige Nederlander, die samen met Bunschoten de Nederlandse vlag droeg bij de openingsceremonie, kon de race wel vervolgen, maar eindigde als vierde achter de Amerikaan Mike Schultz en de Chinees Wu Zhongwei.