Syrië: twee burgerdoden bij Israëlische luchtaanval

Bij een Israëlische luchtaanval op doelen in de buurt van Damascus zijn twee burgerdoden gevallen. Dat zegt het Syrische ministerie van Defensie.

Gevechtsvliegtuigen zouden boven Libanon raketten hebben afgevuurd op Syrië. De luchtafweer zou de meeste raketten onschadelijk hebben gemaakt. Het ministerie maakt geen melding over hoe de burgers zijn omgekomen.

Israël heeft niets gezegd over de luchtaanval. Dat past in het beleid van het land. Bekend is dat Israël tijdens de burgeroorlog in Syrië honderden luchtaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in delen van het land die door de regering gecontroleerd worden.

Twee weken geleden kwamen drie Syrische soldaten om het leven bij een eerdere Israëlische luchtaanval in de buurt van Damascus.

Israël heeft erkend dat het zich richt op bases van aan Iran gelieerde milities, zoals Hezbollah in Libanon, die vechten aan de kant van de troepen van de Syrische president Assad.