Familie Arie den Dekker doet aangifte tegen burgemeester Oss

De familie van de man die zichzelf in brand stak voor het gemeentehuis in Oss doet aangifte tegen burgemeester Wobine Buijs, schrijft het Brabants Dagblad. De kinderen van Arie den Dekker vinden dat zij medeverantwoordelijk is voor de dood van hun vader.

"Wij verwijten de burgemeester dood door schuld", zegt Anthony den Dekker tegen de krant. Ook beschuldigen de kinderen haar van smaad en laster, omdat ze zei dat het de gemeente heel veel tijd, inspanning en geld heeft gekost om hun vader te helpen. Volgens hun advocaat zette Buijs Den Dekker daarmee weg als lastpak. "Dat is smadelijk en mogelijk zelfs lasterlijk."

Jarenlang in de clinch met Oss

De 54-jarige Den Dekker pleegde eind juli zelfmoord. Hij voelde zich in de steek gelaten door de gemeente en justitie, omdat hij geen woonruimte kreeg voor zichzelf en zijn honden.

De burgemeester zei daar eerder over dat ze niet de mogelijkheid heeft om woningen toe te wijzen. "En anders heb ik hier morgen dertig mensen op de stoep staan, en er zijn heel veel woningen nodig, dus dat kan niet."

Burgemeester Buijs zei dat Den Dekker gemeenteambtenaren heeft bedreigd en geïntimideerd: