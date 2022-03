Mattie en Wietze herenigd voor Radio555: 'Even 5 jaar bijpraten'

De twee begonnen de uitzending vanochtend door te zeggen dat ze het een en ander uit te spreken hadden. "Dit zijn de eerste woorden samen op de radio sinds vijf jaar", begon Wietze de uitzending om 08.00 uur vanochtend. Waarna Mattie reageerde: "Wij gaan eens even vijf jaar bijpraten." Hij informeerde hoe Kerst 2018 voor zijn oud-collega was verlopen.

Ruzie over contract

Mattie Valk (QMusic) en Wietze de Jager (Radio 538) vormden jarenlang een duo op Qmusic. Daar kwam in 2017 een einde aan na onenigheid over een overgang van het duo naar Sky Radio. Dat ging niet door nadat Mattie een nieuw contract had getekend bij Qmusic waar Wietze niet van op de hoogte was.

Valk gaf kort erna toe dat hij fout zat. "Ik heb meerdere mensen een verkeerde indruk gegeven en daar moet ik van leren", zei Mattie geëmotioneerd destijds in het ochtendprogramma Mattie en Wietze.

Gespannen

De dj's gaven vanochtend toe dat ze gespannen waren voor de hereniging. "Het voelt toch een beetje als het zien van je ex. Ergens voel je nog liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je toch: wat een bokkenlul", stelde De Jager. Valk zei dat de reünie voelde "alsof je elkaar drie dagen geleden nog gesproken heb".

Met een verwijzing naar Mattie's huidige side-kick Marieke Elsinga zei Wietze de Jager dat zijn oud-collega er wat dat betreft wel op vooruit was gegaan. "Het is fijner kijken", beaamde Valk.