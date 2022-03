Evacuatie van inwoners van Kiev begonnen, woede over Russische bestemming

In Kiev is de evacuatie begonnen van burgers die de stad willen verlaten vanwege de oorlog. Mensen worden in bussen de stad uit gebracht. Vanochtend werd nog wel geschoten in een buitenwijk van de stad.

Het is onduidelijk of het tijdelijke bestand dat Rusland had aangekondigd en dat om 08.00 uur Nederlandse tijd (10.00 uur Russische tijd) zou ingaan, overal wordt nageleefd.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn de corridors opgezet op verzoek van de Franse president Emmanuel Macron. Het wordt ook ingegeven door de erbarmelijke situatie in die steden, zegt het Russische ministerie.

'Immoreel'

Inwoners van Kiev worden via een evacuatieroute naar Belarus gebracht, naar de stad Gomel, is te zien op een kaart die het Russische staatspersbureau RIA heeft gepubliceerd. Ook rond Marioepol, Charkov en Soemy zijn corridors om burgers te evacueren. Ook zij moeten naar gebied dat door Russen gecontroleerd wordt.