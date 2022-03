Wekdienst 7/3: Landelijke actie Giro555 • Pleidooien in MH17-strafproces

Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in ons liveblog .

Volgens een Oekraïense functionaris heeft Rusland de nachtelijke beschietingen van steden in Oekraïne opgevoerd. De Russen zouden steden verspreid over het land bestoken met raketten.

Het leger van Oekraïne zegt op Facebook dat Rusland zich voorbereidt op de bestorming van de hoofdstad Kiev. De Russen zouden bezig zijn met het "verzamelen van middelen" voor de inname van de stad. Ondertussen zijn Russische troepen bezig om Irpin en Boetsja in te nemen, twee steden die net buiten Kiev liggen. Van daaruit is het nog slechts enkele kilometers naar de noordwestelijke stadsgrenzen.

En dan nog even dit:

Tattoo- en piercingstudio The Tattoo Garden in Den Haag zette afgelopen weekend tatoeages met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de oorlog in Oekraïne. Geïnteresseerden konden onder meer een afbeelding van een olijftak en een vredesduifje laten zetten: