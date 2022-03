Terwijl vader Jans geniet in Twente, zit zoon in ongekende hectiek bij Vitesse

Jans: 'Weet niet of het Engels is, maar er is echt wel wat veranderd' - NOS

Zo stabiel als FC Twente dit seizoen presteert, zo wisselvallig lijkt het Ajax af te gaan in de fase van het seizoen waarin de prijzen worden verdeeld. De Amsterdammers leken hun koppositie zelfs te moeten gaan delen met PSV, totdat aanvoerder Dusan Tadic zijn club in de extra tijd vanaf de stip langs RKC Waalwijk schoot (3-2). Die vier tegengoals in de laatste twee eredivisieduels met André Onana op doel zijn er al bijna net zoveel als de vijf uit de 23 voorgaande wedstrijden. Maar dat ligt volgens de analisten niet aan de keepers, maar vooral aan de verdediging.

Hele uitzending Presentator Sjoerd van Ramshorst neemt in Studio Voetbal de voetbalweek door met Theo Janssen, Ron Jans, Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen. Kijk hier de hele uitzending terug.

"Als ze er moeten, dan staan ze er wel", doelt Theo Janssen op de manier waarop een wedstrijd tegen RKC wordt beleefd. Een ploeg die onderin de middenmoot staat. "Dit soort wedstrijden doen ze gewoon dertig procent minder." Pierre van Hooijdonk ziet dat de problemen achterin structureel zijn, zeker in de Nederlandse competitie. "Je speculeert een beetje. Je denkt: die spelers in Nederland die zien het niet als je wat meer ruimte weggeeft."

De sportieve problemen bij Ajax staan nog maar in schril contrast met die van Vitesse. De club die worstelt met het standpunt rond zijn Russische eigenaar. En dan waren er vrijdagavond ook nog supporters die de boel liepen te verzieken, waardoor het thuisduel met Sparta (0-1) in de extra tijd gestaakt werd. Een van de zonen van Jans is persvoorlichter bij Vitesse. En ja, ze spreken natuurlijk over het werk. "Het was de meest hectische week de hij ooit heeft meegemaakt..."

