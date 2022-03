Darfalou breekt degradatiestrijd open, wordt Zwolse held in kraker bij Fortuna

PEC Zwolle heeft de degradatiekraker gewonnen bij Fortuna Sittard (0-1). Daardoor staat het elftal van Dick Schreuder niet meer op een directe degradatieplaats, al heeft zowel Sparta als Fortuna Sittard nog steeds minder verliespunten.

Dat maakte die zege voor de Zwollenaren ook cruciaal, in het laatste kwartier tot stand gekomen door een heldhaftige kopbal van Oussama Darfalou.

Breekpunt in de wedstrijd leek de afgekeurde treffer van Charlison Benschop, na ruim een uur spelen. Ook vorige week overkwam dat de aanvaller van Fortuna Sittard al op een cruciaal moment.

Centimeterwerk

Nu draaide de spits goed weg en schoof hij de bal laag in de hoek, maar eerder in de aanval had hij buitenspel gestaan. En dat was echt centimeterwerk, bleek uit de videobeelden.

Zo werd de ploeg die tot dat moment de beste kansen kreeg niet beloond voor zijn aanvalslust. Want Paul Gladon (kopbal) en Zian Flemming (van dichtbij) waren ook al gevaarlijk geweest. Tegenvaller voor de thuisclub was ook het wegvallen van de creatieve Mats Seuntjens, vlak voor de wedstrijd.