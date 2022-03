Landelijke actiedag voor Oekraïne, radio- en tv-zenders zamelen geld in voor Giro 555

Op tien radiozenders en op sociale media loopt sinds 06.00 uur de landelijke actiedag voor Oekraïne. In de avond is op NPO 1, RTL 4 en SBS het televisieprogramma Samen in actie voor Oekraïne te zien. Doel van de actiedag is om zoveel mogelijk geld voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne op te halen.

Er is overigens al veel geld opgehaald: op maandagochtend stond de teller op 21,4 miljoen euro.

De zenders 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime vormen maandag samen Radio555. Dj's van de radiozenders zijn de hele dag in wisselende combinaties te horen. De dj's doen verslag van de inzamelingsactie en geven ruimte voor persoonlijke verhalen. De NOS verzorgt nieuwsupdates over de situatie in Oekraïne.