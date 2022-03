Landelijke actiedag voor Oekraïne, radio- en tv-zenders zamelen geld in voor Giro 555

De dj's doen verslag van de inzamelingsactie en geven ruimte voor persoonlijke verhalen. De NOS verzorgt nieuwsupdates over de situatie in Oekraïne.

De zenders 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime vormen maandag samen Radio555. Dj's van de radiozenders zijn de hele dag in wisselende combinaties te horen.

Luisteraars kunnen tussen 06.00 uur en 21.00 uur een nummer aanvragen in ruil voor een donatie of direct doneren via de website radio555.nl. De opbrengst van de reclameblokken, die gevuld worden met speciaal gemaakte spotjes, gaat ook naar Giro 555.

De afgelopen dagen waren er in heel het land al inzamelingsacties voor Oekraïne, zoals bij deze tatoeagestudio: