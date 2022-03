In Rusland populaire biatleet leent Instagram-account uit aan Oekraïense

Geen langlauffoto's in de Duitse sneeuw, maar beelden van kapotgeschoten gebouwen en schuilende mensen in Oekraïne vullen sinds een dag het Instagram-account van de top-biatleet Erik Lesser.

De 33-jarige Duitser heeft een grote groep Russische fans en maakt daarvan gebruik om Russen "echt nieuws" uit Oekraïne te laten zien. Hij heeft zijn socialemedia-account uitgeleend aan een Oekraïense collega-sportster.

"Ik vroeg me af: wat kan ik doen?" vertelt Lesser in een interview met de Duitse zender ZDF, tussen de wereldbekerwedstrijden dit weekend in het Finse Kontiolahti door. Thuis heeft hij wat medicijnen en luiers ingepakt om naar Oekraïne te sturen, maar het meest denkt hij te bereiken via sociale media.

Lievelingetje van de Russen

De tweevoudig wereldkampioen geniet namelijk niet alleen bekendheid in Duitsland, waar biatlon een heel populaire sport is, maar ook in Rusland. Dat dankt hij aan een actie begin dit jaar. Toen zijn Russische concurrent Latypov voor een wedstrijd in Duitsland positief testte op corona en twee weken in quarantaine moest, leende Lesser hem een fiets, schoenen en een broek, zodat hij door kon trainen. Daarmee kon de Rus proberen alsnog enigszins fit aan de start van de Olympische Spelen te verschijnen.

Het leverde Lesser veel dank en duizenden Russische volgers op. In de media werd hij omgedoopt tot "lievelingetje van de Russen". Die hoopt hij nu te kunnen overtuigen van de zinloosheid van de oorlog in Oekraïne.

"Ik heb 30.000 Russische volgers op Instagram. En ik geloof dat de Russische bevolking niet precies weet wat er nu in Oekraïne gebeurt", verwijst Lesser naar de huidige censuur in het land.

In plaats van zelf berichten te plaatsen, zocht hij contact met een Oekraïense collega-biatleet. "Als ik zelf iets post, gelooft toch niemand dat. Maar als ik een Oekraïense sporter ertoe kan bewegen om 24 uur mijn account over te nemen, dan is dat toch heel netjes."

Ingeslagen raket

En dus plaatst sinds een dag de 27-jarige Anastasia Merkuschina foto's en video's op het account van Lesser. "In informatieoorlogen is het moeilijk om de waarheid te vinden, dus vroeg ik mijn vrienden om me foto's te sturen die ze hebben genomen", schrijft ze onder haar eerste post. Wat volgen zijn beelden van huizen in puin, een ingeslagen raket, een brandende tank. En een foto van de Oekraïense biatleet Bogdan Tsymbal, in een slaapzak op de vloer van een kelder met een baby op zijn buik.

Merkuschina spreekt ook haar Russische collega's aan, die tot nu toe zwijgen over de oorlog. "Ik richt me tot de sporters, je weet precies wat er gebeurt en je zwijgt, je stilte kost tientallen levens."

Boycot

Bij de wedstrijden in Finland dit weekend deden geen Russen en Belarussen mee. In eerste instantie had de wereldbiatlonbond IBU hen verboden om onder eigen vlag uit te komen, waarna de teams uit beide landen besloten de wereldbekerwedstrijden te boycotten. Inmiddels mogen ze van de IBU ook niet meer meedoen.

Ook biatleten uit Oekraïne waren niet aanwezig. Twee van hen, voormalig wereldkampioen Dmytro Pidrutschnji en olympisch estafettekampioene Julia Dschima, vechten op dit moment volgens Duitse media in hun thuisland. Eerder deze week meldde de IBU al dat de 19-jarige biatleet Yevhen Malyshev in de oorlog om het leven is gekomen.

Merkuschina stelt op Lessers Instagram-account dat veel Russische sporters ook zullen worden opgeroepen om mee te vechten. Ze vindt het dan ook misplaatst dat de Russen klaagden dat ze werden geweerd van de biatlonwedstrijden. "Jullie zijn verontwaardigd over het verbod, maar hoe kun je aan wedstrijden meedoen wanneer jouw land machinegeweren tegen de hoofden van onze familieleden en vrienden houdt", schrijft Merkuschina.