Juventus houdt topploegen in zicht na moeizame zege op Spezia

Juventus heeft de hoop om nog mee te doen om de titel in de Serie A levend gehouden. Al wekte het spelbeeld tijdens de benauwde zege op Spezia (1-0) niet de indruk dat er een titelkandidaat aan het werk was.

Het doelpunt was wel van grote klasse, na twintig minuten tot stand gekomen door een slechte uittrap van Ivan Provedel. Dat is de keeper die Jeroen Zoet uit het elftal houdt. Na een snelle omschakeling kwam de bal uiteindelijk bij Álvaro Morata, die de bal in de verre hoek schoof.

Later op de avond is de topper tussen Napoli en AC Milan, een direct gevecht om de koppositie.